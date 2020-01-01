Poznaj tokenomikę Arcade (ARCD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARCD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Arcade (ARCD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ARCD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Arcade (ARCD) / Tokenomika / Tokenomika Arcade (ARCD) Odkryj kluczowe informacje o Arcade (ARCD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Arcade (ARCD) Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol. Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol. Oficjalna strona internetowa: https://arcade.xyz Kup ARCD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Arcade (ARCD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arcade (ARCD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.87K $ 60.87K $ 60.87K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 25.52M $ 25.52M $ 25.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 238.47K $ 238.47K $ 238.47K Historyczne maksimum: $ 0.592641 $ 0.592641 $ 0.592641 Historyczne minimum: $ 0.00155501 $ 0.00155501 $ 0.00155501 Aktualna cena: $ 0.00238469 $ 0.00238469 $ 0.00238469 Dowiedz się więcej o cenie Arcade (ARCD) Tokenomika Arcade (ARCD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arcade (ARCD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARCD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARCD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARCD tokenomikę, poznaj cenę tokena ARCDna żywo! Prognoza ceny ARCD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARCD? Nasza strona z prognozami cen ARCD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARCD już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.