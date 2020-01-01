Tokenomika Aquarius (AQUA)
Informacje o Aquarius (AQUA)
AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX).
Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain.
AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.
Tokenomika i analiza cenowa Aquarius (AQUA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aquarius (AQUA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Aquarius (AQUA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Aquarius (AQUA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów AQUA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów AQUA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszAQUA tokenomikę, poznaj cenę tokena AQUAna żywo!
