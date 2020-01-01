Poznaj tokenomikę APYSwap (APYS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APYS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę APYSwap (APYS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APYS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / APYSwap (APYS) / Tokenomika / Tokenomika APYSwap (APYS) Odkryj kluczowe informacje o APYSwap (APYS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o APYSwap (APYS) APYSwap is a protocol for the decentralised exchange of shares of Tokenized Vaults. It achieves this through the creation of a Layer 2 blockchain where users can trustlessly swap accounts & assets from multiple Layer 1 blockchains. Including Ethereum, Polkadot, HECO, and Binance Smart Chain. Oficjalna strona internetowa: https://apyswap.com/ Kup APYS teraz! Tokenomika i analiza cenowa APYSwap (APYS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla APYSwap (APYS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.44K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 9.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 332.09K Historyczne maksimum: $ 3.58 Historyczne minimum: $ 0.00178505 Aktualna cena: $ 0.00332086 Dowiedz się więcej o cenie APYSwap (APYS) Tokenomika APYSwap (APYS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki APYSwap (APYS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APYS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APYS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPYS tokenomikę, poznaj cenę tokena APYSna żywo! Prognoza ceny APYS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APYS? Nasza strona z prognozami cen APYS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APYS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.