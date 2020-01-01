Poznaj tokenomikę ApeScreener (APES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ApeScreener (APES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ApeScreener (APES) / Tokenomika / Tokenomika ApeScreener (APES) Odkryj kluczowe informacje o ApeScreener (APES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ApeScreener (APES) ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence. How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions. Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc. Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn't fit. Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place: - What is the project about and its key features. - Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more. - Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder's categories. - Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project. Risk Management You'll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out. - Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside. - Revoke contracts and monitor wallet safety. - Rebalance your assets based on your Investor Profile. - and more. Made for All Crypto Users Whether you're just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier. ApeScreener - Your Genius Edge.

Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more.

Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories.

Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project. Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out. Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside.

Revoke contracts and monitor wallet safety.

Rebalance your assets based on your Investor Profile.

Oficjalna strona internetowa: https://apescreener.app/ Biała księga: https://docs.apescreener.xyz/ Kup APES teraz! Tokenomika i analiza cenowa ApeScreener (APES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ApeScreener (APES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Historyczne maksimum: $ 0.167266 $ 0.167266 $ 0.167266 Historyczne minimum: $ 0.00165652 $ 0.00165652 $ 0.00165652 Aktualna cena: $ 0.01050475 $ 0.01050475 $ 0.01050475 Dowiedz się więcej o cenie ApeScreener (APES) Tokenomika ApeScreener (APES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ApeScreener (APES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPES tokenomikę, poznaj cenę tokena APESna żywo! Prognoza ceny APES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APES? Nasza strona z prognozami cen APES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.