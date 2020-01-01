Poznaj tokenomikę AOK (AOK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AOK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AOK (AOK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AOK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o AOK (AOK) Try a new cryptocurrency. AOK is faster than Bitcoin and thinks about the environment by preventing excessive use of resources. AOK is trying to make up for the disadvantages of the value of the real money and make exchange of values easier for many people. Oficjalna strona internetowa: https://aok.network/ Tokenomika i analiza cenowa AOK (AOK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AOK (AOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.80K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 200.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.00K Historyczne maksimum: $ 0.300956 Historyczne minimum: $ 0.0000020 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika AOK (AOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AOK (AOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AOK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.