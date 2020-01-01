Poznaj tokenomikę Antara Token (ANTT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANTT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Antara Token (ANTT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANTT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Antara Token (ANTT) Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience. Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience. Oficjalna strona internetowa: https://antaragame.io/ Biała księga: https://antaragame.io/whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Antara Token (ANTT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Antara Token (ANTT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 266.48K $ 266.48K $ 266.48K Całkowita podaż: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Podaż w obiegu: $ 62.62M $ 62.62M $ 62.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 510.69K $ 510.69K $ 510.69K Historyczne maksimum: $ 0.625249 $ 0.625249 $ 0.625249 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00425573 $ 0.00425573 $ 0.00425573 Dowiedz się więcej o cenie Antara Token (ANTT) Tokenomika Antara Token (ANTT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Antara Token (ANTT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANTT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANTT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANTT tokenomikę, poznaj cenę tokena ANTTna żywo! Prognoza ceny ANTT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANTT? Nasza strona z prognozami cen ANTT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANTT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.