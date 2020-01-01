Poznaj tokenomikę Altcoinist Token (ALTT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALTT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Altcoinist Token (ALTT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALTT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Altcoinist Token (ALTT) Altcoinist is an autonomous onchain trading ecosystem on Base, building towards the future where anyone can say "make me money" and let AI agents & trading tools handle the rest. By combining automation, AI-driven execution, and decentralized financial tools, Altcoinist aims to deliver mass-adoption-ready, fully autonomous trenching (onchain trading). The ecosystem's flagship product, the Altcoinist Trench Bot, is a Telegram-based trading bot that fuses artificial and human intelligence for automated early trade entries, personalized, autonomous trade strategies with institutional-grade data and trade execution. Oficjalna strona internetowa: https://www.altcoinist.com/ Biała księga: https://docs.altcoinist.com/ Kup ALTT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Altcoinist Token (ALTT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Altcoinist Token (ALTT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.32M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 245.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.19M Historyczne maksimum: $ 0.101836 Historyczne minimum: $ 0.00368481 Aktualna cena: $ 0.0463176 Dowiedz się więcej o cenie Altcoinist Token (ALTT) Tokenomika Altcoinist Token (ALTT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Altcoinist Token (ALTT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALTT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALTT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALTT tokenomikę, poznaj cenę tokena ALTTna żywo! Prognoza ceny ALTT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALTT? Nasza strona z prognozami cen ALTT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALTT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.