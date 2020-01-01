Poznaj tokenomikę AlphPad (APAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AlphPad (APAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena APAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o AlphPad (APAD) AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad's native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors. Oficjalna strona internetowa: https://alphpad.com/ Biała księga: https://docs.alphpad.com/ Tokenomika i analiza cenowa AlphPad (APAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AlphPad (APAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.36K $ 55.36K $ 55.36K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 86.10M $ 86.10M $ 86.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.30K $ 64.30K $ 64.30K Historyczne maksimum: $ 0.063215 $ 0.063215 $ 0.063215 Historyczne minimum: $ 0.00033007 $ 0.00033007 $ 0.00033007 Aktualna cena: $ 0.00064501 $ 0.00064501 $ 0.00064501 Dowiedz się więcej o cenie AlphPad (APAD) Tokenomika AlphPad (APAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AlphPad (APAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.