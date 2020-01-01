Poznaj tokenomikę Alpha City (AMETA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMETA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Alpha City (AMETA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AMETA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Alpha City (AMETA) / Tokenomika / Tokenomika Alpha City (AMETA)

Odkryj kluczowe informacje o Alpha City (AMETA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Alpha City (AMETA)

Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.

Oficjalna strona internetowa: https://alphacitymeta.com/

Tokenomika i analiza cenowa Alpha City (AMETA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alpha City (AMETA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 30.11M
Całkowita podaż: $ 10.00B
Podaż w obiegu: $ 10.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.11M
Historyczne maksimum: $ 0.00324356
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00301162

Tokenomika Alpha City (AMETA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Alpha City (AMETA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AMETA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AMETA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAMETA tokenomikę, poznaj cenę tokena AMETAna żywo!

Prognoza ceny AMETA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AMETA? Nasza strona z prognozami cen AMETA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.