Giełda MEXC / Cena krypto / AI Virtual Agents (AIVIA) / Tokenomika / Tokenomika AI Virtual Agents (AIVIA) Odkryj kluczowe informacje o AI Virtual Agents (AIVIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AI Virtual Agents (AIVIA) $AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools. Oficjalna strona internetowa: https://aivirtualagents.ai Kup AIVIA teraz! Tokenomika i analiza cenowa AI Virtual Agents (AIVIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI Virtual Agents (AIVIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.84K $ 12.84K $ 12.84K Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.84K $ 12.84K $ 12.84K Historyczne maksimum: $ 0.00119097 $ 0.00119097 $ 0.00119097 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AI Virtual Agents (AIVIA) Tokenomika AI Virtual Agents (AIVIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI Virtual Agents (AIVIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIVIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIVIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIVIA tokenomikę, poznaj cenę tokena AIVIAna żywo! Prognoza ceny AIVIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIVIA? Nasza strona z prognozami cen AIVIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIVIA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.