Giełda MEXC / Cena krypto / AGENTSYS AI (AGSYS) / Tokenomika / Tokenomika AGENTSYS AI (AGSYS) Odkryj kluczowe informacje o AGENTSYS AI (AGSYS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AGENTSYS AI (AGSYS) Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth. Oficjalna strona internetowa: https://www.agentsys.io/ Kup AGSYS teraz! Tokenomika i analiza cenowa AGENTSYS AI (AGSYS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AGENTSYS AI (AGSYS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.35K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.35K Historyczne maksimum: $ 0.00492784 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010347 Dowiedz się więcej o cenie AGENTSYS AI (AGSYS) Tokenomika AGENTSYS AI (AGSYS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AGENTSYS AI (AGSYS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGSYS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGSYS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGSYS tokenomikę, poznaj cenę tokena AGSYSna żywo! Prognoza ceny AGSYS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGSYS? Nasza strona z prognozami cen AGSYS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGSYS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.