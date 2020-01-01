Poznaj tokenomikę Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZEEK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZEEK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) / Tokenomika / Tokenomika Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Odkryj kluczowe informacje o Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/7500 Kup ZEEK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.33K Całkowita podaż: $ 998.23M Podaż w obiegu: $ 998.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.33K Historyczne maksimum: $ 0.00130245 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomika Agent Zeek by Virtuals (ZEEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEEK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZEEK tokenomikę, poznaj cenę tokena ZEEKna żywo! Prognoza ceny ZEEK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZEEK? Nasza strona z prognozami cen ZEEK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZEEK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.