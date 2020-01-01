Poznaj tokenomikę Agent Virtual Machine (AVM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AVM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Agent Virtual Machine (AVM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AVM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Agent Virtual Machine (AVM) / Tokenomika / Tokenomika Agent Virtual Machine (AVM) Odkryj kluczowe informacje o Agent Virtual Machine (AVM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Agent Virtual Machine (AVM) VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. Oficjalna strona internetowa: https://www.avm.codes/ Kup AVM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Agent Virtual Machine (AVM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agent Virtual Machine (AVM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 52.72M $ 52.72M $ 52.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M Historyczne maksimum: $ 0.402596 $ 0.402596 $ 0.402596 Historyczne minimum: $ 0.04020243 $ 0.04020243 $ 0.04020243 Aktualna cena: $ 0.059395 $ 0.059395 $ 0.059395 Dowiedz się więcej o cenie Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomika Agent Virtual Machine (AVM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agent Virtual Machine (AVM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVM tokenomikę, poznaj cenę tokena AVMna żywo! Prognoza ceny AVM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVM? Nasza strona z prognozami cen AVM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.