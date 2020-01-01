Poznaj tokenomikę Agent Rogue (ROGUE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROGUE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Agent Rogue (ROGUE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROGUE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Agent Rogue (ROGUE) / Tokenomika / Tokenomika Agent Rogue (ROGUE) Odkryj kluczowe informacje o Agent Rogue (ROGUE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Agent Rogue (ROGUE) Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools. Oficjalna strona internetowa: https://agentexperience.live/ Kup ROGUE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Agent Rogue (ROGUE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agent Rogue (ROGUE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.79K Całkowita podaż: $ 999.88M Podaż w obiegu: $ 999.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.79K Historyczne maksimum: $ 0.0047412 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Agent Rogue (ROGUE) Tokenomika Agent Rogue (ROGUE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agent Rogue (ROGUE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROGUE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROGUE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROGUE tokenomikę, poznaj cenę tokena ROGUEna żywo! Prognoza ceny ROGUE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROGUE? Nasza strona z prognozami cen ROGUE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROGUE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.