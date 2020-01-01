Poznaj tokenomikę Agave (AGVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Agave (AGVE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGVE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Agave (AGVE) / Tokenomika / Tokenomika Agave (AGVE) Odkryj kluczowe informacje o Agave (AGVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Agave (AGVE) Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application. Oficjalna strona internetowa: https://agave.finance/ Kup AGVE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Agave (AGVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agave (AGVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.08M Całkowita podaż: $ 100.00K Podaż w obiegu: $ 100.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.08M Historyczne maksimum: $ 1,466.43 Historyczne minimum: $ 4.92 Aktualna cena: $ 50.79 Dowiedz się więcej o cenie Agave (AGVE) Tokenomika Agave (AGVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agave (AGVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGVE tokenomikę, poznaj cenę tokena AGVEna żywo! Prognoza ceny AGVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGVE? Nasza strona z prognozami cen AGVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGVE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.