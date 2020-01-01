Poznaj tokenomikę aether collective (AETHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AETHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę aether collective (AETHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AETHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / aether collective (AETHER) / Tokenomika / Tokenomika aether collective (AETHER) Odkryj kluczowe informacje o aether collective (AETHER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o aether collective (AETHER) Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments. Oficjalna strona internetowa: https://www.aetherframework.fun/ Biała księga: https://aether-framework.gitbook.io/aetherframework Tokenomika i analiza cenowa aether collective (AETHER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla aether collective (AETHER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.83K Całkowita podaż: $ 999.57M Podaż w obiegu: $ 985.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.45K Historyczne maksimum: $ 0.0305496 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie aether collective (AETHER) Tokenomika aether collective (AETHER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki aether collective (AETHER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AETHER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AETHER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAETHER tokenomikę, poznaj cenę tokena AETHERna żywo! Prognoza ceny AETHER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AETHER? Nasza strona z prognozami cen AETHER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AETHER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.