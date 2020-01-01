Poznaj tokenomikę Adillo (ADILLO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADILLO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Adillo (ADILLO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADILLO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Adillo (ADILLO) Armadillo, nicknamed $ADILLO, comes from the same zoo as Moodeng. Being an endangered species, $ADILLO has captured the hearts of countless visitors. There have been many adoption requests from people all over the world, but the most surprising offer came from a laid-back individual who offered millions just to take a photo with him. While others offered smaller amounts to adopt $ADILLO, this man was determined to spend a fortune for a single picture. Oficjalna strona internetowa: https://adillo.world/ Biała księga: https://support@adillo.world Kup ADILLO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Adillo (ADILLO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Adillo (ADILLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 56.16K Całkowita podaż: $ 991.09M Podaż w obiegu: $ 991.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.16K Historyczne maksimum: $ 0.00544262 Historyczne minimum: $ 0.00003602 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Adillo (ADILLO) Tokenomika Adillo (ADILLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Adillo (ADILLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ADILLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ADILLO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszADILLO tokenomikę, poznaj cenę tokena ADILLOna żywo! Prognoza ceny ADILLO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ADILLO? Nasza strona z prognozami cen ADILLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ADILLO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.