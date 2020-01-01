Poznaj tokenomikę ACTUAL (ACTUAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ACTUAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ACTUAL (ACTUAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ACTUAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ACTUAL (ACTUAL)

Actual.ai revolutionizes Web3 by combining cutting-edge AI with DeFi innovation. Powered by advanced DiT (Diffusion Transformer) technology and Human Portrait multimodal LLMs, Actual.ai creates hyper-realistic AI agents that elevate your DeFi experience. These agents analyze on-chain data, track market trends, and execute automated trades to optimize returns. They provide actionable insights by uncovering hidden opportunities in blockchain data, empowering you to make informed decisions. With customizable financial strategies, your AI assistant adapts to your goals, handling staking, lending, and yield farming efficiently. Beyond intelligence, these agents offer emotional support, blending human-like empathy with data-driven precision to guide you through the dynamic world of DeFi.

Oficjalna strona internetowa: https://actualz.ai/

Kup ACTUAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ACTUAL (ACTUAL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ACTUAL (ACTUAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 62.75K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.75K
Historyczne maksimum: $ 0.01487331
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Dowiedz się więcej o cenie ACTUAL (ACTUAL)

Tokenomika ACTUAL (ACTUAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ACTUAL (ACTUAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACTUAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACTUAL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszACTUAL tokenomikę, poznaj cenę tokena ACTUALna żywo!

Prognoza ceny ACTUAL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACTUAL? Nasza strona z prognozami cen ACTUAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zobacz prognozę cen tokena ACTUAL już teraz!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.