Giełda MEXC / Cena krypto / Action Figure (FIGURE) / Tokenomika / Tokenomika Action Figure (FIGURE) Odkryj kluczowe informacje o Action Figure (FIGURE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Action Figure (FIGURE) Oficjalna strona internetowa: https://www.actionfiguresol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Action Figure (FIGURE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Action Figure (FIGURE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 53.20K $ 53.20K $ 53.20K Całkowita podaż: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Podaż w obiegu: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.20K $ 53.20K $ 53.20K Historyczne maksimum: $ 0.01045737 $ 0.01045737 $ 0.01045737 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Action Figure (FIGURE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Action Figure (FIGURE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIGURE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIGURE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.