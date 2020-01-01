Poznaj tokenomikę Abster (ABSTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ABSTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Abster (ABSTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ABSTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Abster (ABSTER) Odkryj kluczowe informacje o Abster (ABSTER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Abster (ABSTER) $ABSTER is a community-led meme coin developed on the Abstract platform. Its goal is to represent the green penguin, Abster, which was designed by the Abstract team. At present, users on Abstract earn XP by holding $ABSTER tokens in their Abstract Global Wallet (or in cold storage via a delegated wallet), and these tokens can additionally be utilized to tip streamers within the Abstract ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.abster.xyz/ Kup ABSTER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Abster (ABSTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Abster (ABSTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.26M Całkowita podaż: $ 990.49M Podaż w obiegu: $ 990.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.26M Historyczne maksimum: $ 0.04625183 Historyczne minimum: $ 0.00102855 Aktualna cena: $ 0.01942054 Dowiedz się więcej o cenie Abster (ABSTER) Tokenomika Abster (ABSTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Abster (ABSTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ABSTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABSTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszABSTER tokenomikę, poznaj cenę tokena ABSTERna żywo! Prognoza ceny ABSTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ABSTER? Nasza strona z prognozami cen ABSTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ABSTER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.