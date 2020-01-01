Tokenomika zkLink (ZKL) Odkryj kluczowe informacje o zkLink (ZKL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. Oficjalna strona internetowa: https://zk.link/ Biała księga: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ Block Explorer: https://explorer.zklink.io/

Tokenomika i analiza cenowa zkLink (ZKL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla zkLink (ZKL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 375.15M $ 375.15M $ 375.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.42M $ 14.42M $ 14.42M Historyczne maksimum: $ 0.765 $ 0.765 $ 0.765 Historyczne minimum: $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 Aktualna cena: $ 0.01442 $ 0.01442 $ 0.01442 Dowiedz się więcej o cenie zkLink (ZKL)

Tokenomika zkLink (ZKL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki zkLink (ZKL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZKL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZKL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZKL tokenomikę, poznaj cenę tokena ZKLna żywo!

Historia ceny zkLink (ZKL) Analiza historii ceny ZKL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZKL już teraz!

Prognoza ceny ZKL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZKL? Nasza strona z prognozami cen ZKL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZKL już teraz!

