Informacje o zkSwap Finance (ZF) zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. Oficjalna strona internetowa: https://zkswap.finance/ Biała księga: https://docs.zkswap.finance/ Block Explorer: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A Kup ZF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa zkSwap Finance (ZF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla zkSwap Finance (ZF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Całkowita podaż: $ 782.26M $ 782.26M $ 782.26M Podaż w obiegu: $ 582.66M $ 582.66M $ 582.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Historyczne maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Historyczne minimum: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 Aktualna cena: $ 0.00226 $ 0.00226 $ 0.00226 Dowiedz się więcej o cenie zkSwap Finance (ZF)

Tokenomika zkSwap Finance (ZF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki zkSwap Finance (ZF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZF tokenomikę, poznaj cenę tokena ZFna żywo!

Historia ceny zkSwap Finance (ZF) Analiza historii ceny ZF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZF już teraz!

Prognoza ceny ZF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZF? Nasza strona z prognozami cen ZF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZF już teraz!

