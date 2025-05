ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

NazwaZF

PozycjaNo.1847

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.05%

Podaż w obiegu546,820,755.1373398

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż757,889,264.0038443

Wskaźnik obrotu0.5468%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.08953665548952082,2024-03-01

Najniższa cena0.000182139809719544,2023-08-31

Publiczny blockchainZKSYNCERA

Sektor

Media społecznościowe

