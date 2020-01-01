Tokenomika ZETRIX (ZETRIX) Odkryj kluczowe informacje o ZETRIX (ZETRIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ZETRIX (ZETRIX) Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China's National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger. Oficjalna strona internetowa: https://zetrix.com/ Biała księga: https://docs.zetrix.com/zetrix-whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.zetrix.com/

Tokenomika i analiza cenowa ZETRIX (ZETRIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZETRIX (ZETRIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.01B $ 29.01B $ 29.01B Historyczne maksimum: $ 24.986 $ 24.986 $ 24.986 Historyczne minimum: $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 Aktualna cena: $ 13.749 $ 13.749 $ 13.749 Dowiedz się więcej o cenie ZETRIX (ZETRIX)

Tokenomika ZETRIX (ZETRIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZETRIX (ZETRIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZETRIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZETRIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZETRIX tokenomikę, poznaj cenę tokena ZETRIXna żywo!

Jak kupić ZETRIX Chcesz dodać ZETRIX (ZETRIX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZETRIX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZETRIX na MEXC już teraz!

Historia ceny ZETRIX (ZETRIX) Analiza historii ceny ZETRIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZETRIX już teraz!

Prognoza ceny ZETRIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZETRIX? Nasza strona z prognozami cen ZETRIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZETRIX już teraz!

