Tokenomika ZEEBU (ZBU) Odkryj kluczowe informacje o ZEEBU (ZBU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ZEEBU (ZBU) Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.zeebu.com/ Biała księga: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe77f6aCD24185e149e329C1C0F479201b9Ec2f4B Kup ZBU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ZEEBU (ZBU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZEEBU (ZBU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.10B $ 9.10B $ 9.10B Historyczne maksimum: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 Historyczne minimum: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Aktualna cena: $ 1.8192 $ 1.8192 $ 1.8192 Dowiedz się więcej o cenie ZEEBU (ZBU)

Tokenomika ZEEBU (ZBU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZEEBU (ZBU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZBU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZBU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZBU tokenomikę, poznaj cenę tokena ZBUna żywo!

Jak kupić ZBU Chcesz dodać ZEEBU (ZBU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZBU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZBU na MEXC już teraz!

Historia ceny ZEEBU (ZBU) Analiza historii ceny ZBU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZBU już teraz!

Prognoza ceny ZBU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZBU? Nasza strona z prognozami cen ZBU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZBU już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!