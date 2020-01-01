Tokenomika yfii finance (YFII) Odkryj kluczowe informacje o yfii finance (YFII), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o yfii finance (YFII) Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Oficjalna strona internetowa: https://dfi.money/#/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83

Tokenomika i analiza cenowa yfii finance (YFII) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla yfii finance (YFII), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Całkowita podaż: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Podaż w obiegu: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Historyczne maksimum: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Historyczne minimum: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Aktualna cena: $ 74.07 $ 74.07 $ 74.07 Dowiedz się więcej o cenie yfii finance (YFII)

Tokenomika yfii finance (YFII): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki yfii finance (YFII) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YFII, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YFII. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYFII tokenomikę, poznaj cenę tokena YFIIna żywo!

Historia ceny yfii finance (YFII) Analiza historii ceny YFII pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny YFII już teraz!

Prognoza ceny YFII Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YFII? Nasza strona z prognozami cen YFII łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YFII już teraz!

