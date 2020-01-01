Tokenomika Yaka Finance (YAKA) Odkryj kluczowe informacje o Yaka Finance (YAKA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Yaka Finance (YAKA) Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad. Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad. Oficjalna strona internetowa: http://yaka.finance/ Biała księga: https://yaka.gitbook.io/yaka-finance Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x51121BCAE92E302f19D06C193C95E1f7b81a444b?chain=pacific-1 Kup YAKA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Yaka Finance (YAKA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yaka Finance (YAKA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 348.40K $ 348.40K $ 348.40K Historyczne maksimum: $ 0.125 $ 0.125 $ 0.125 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.001742 $ 0.001742 $ 0.001742 Dowiedz się więcej o cenie Yaka Finance (YAKA)

Tokenomika Yaka Finance (YAKA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yaka Finance (YAKA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YAKA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YAKA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYAKA tokenomikę, poznaj cenę tokena YAKAna żywo!

Jak kupić YAKA Chcesz dodać Yaka Finance (YAKA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu YAKA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować YAKA na MEXC już teraz!

Historia ceny Yaka Finance (YAKA) Analiza historii ceny YAKA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny YAKA już teraz!

Prognoza ceny YAKA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YAKA? Nasza strona z prognozami cen YAKA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YAKA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!