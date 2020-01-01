Tokenomika UNISWAP (UNI) Odkryj kluczowe informacje o UNISWAP (UNI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UNISWAP (UNI) Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent. Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent. Oficjalna strona internetowa: https://uniswap.org/blog/uni/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36 Kup UNI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa UNISWAP (UNI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UNISWAP (UNI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.87B $ 4.87B $ 4.87B Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 630.33M $ 630.33M $ 630.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Historyczne maksimum: $ 45 $ 45 $ 45 Historyczne minimum: $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 Aktualna cena: $ 7.732 $ 7.732 $ 7.732 Dowiedz się więcej o cenie UNISWAP (UNI)

Tokenomika UNISWAP (UNI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UNISWAP (UNI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNI tokenomikę, poznaj cenę tokena UNIna żywo!

Jak kupić UNI Chcesz dodać UNISWAP (UNI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UNI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UNI na MEXC już teraz!

Historia ceny UNISWAP (UNI) Analiza historii ceny UNI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UNI już teraz!

Prognoza ceny UNI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNI? Nasza strona z prognozami cen UNI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNI już teraz!

