Tokenomika Mumu The Bull (MUMU) Odkryj kluczowe informacje o Mumu The Bull (MUMU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mumu The Bull (MUMU) MUMU is a meme coin on the Solana chain. MUMU is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.mumu.ing Block Explorer: https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA Kup MUMU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mumu The Bull (MUMU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mumu The Bull (MUMU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Całkowita podaż: $ 2.33T $ 2.33T $ 2.33T Podaż w obiegu: $ 2.28T $ 2.28T $ 2.28T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Historyczne maksimum: $ 0.000121 $ 0.000121 $ 0.000121 Historyczne minimum: $ 0.000001968323367319 $ 0.000001968323367319 $ 0.000001968323367319 Aktualna cena: $ 0.000001917 $ 0.000001917 $ 0.000001917 Dowiedz się więcej o cenie Mumu The Bull (MUMU)

Tokenomika Mumu The Bull (MUMU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mumu The Bull (MUMU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MUMU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MUMU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMUMU tokenomikę, poznaj cenę tokena MUMUna żywo!

Jak kupić MUMU Chcesz dodać Mumu The Bull (MUMU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MUMU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MUMU na MEXC już teraz!

Historia ceny Mumu The Bull (MUMU) Analiza historii ceny MUMU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MUMU już teraz!

Prognoza ceny MUMU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MUMU? Nasza strona z prognozami cen MUMU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MUMU już teraz!

