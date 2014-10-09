Tokenomika Verge (XVG) Odkryj kluczowe informacje o Verge (XVG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Verge (XVG) The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Oficjalna strona internetowa: http://vergecurrency.com/ Biała księga: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Block Explorer: https://verge-blockchain.info/ Kup XVG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Verge (XVG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Verge (XVG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 85.63M $ 85.63M $ 85.63M Całkowita podaż: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Podaż w obiegu: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 85.63M $ 85.63M $ 85.63M Historyczne maksimum: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Historyczne minimum: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Aktualna cena: $ 0.005183 $ 0.005183 $ 0.005183 Dowiedz się więcej o cenie Verge (XVG)

Tokenomika Verge (XVG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Verge (XVG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XVG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XVG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXVG tokenomikę, poznaj cenę tokena XVGna żywo!

Jak kupić XVG Chcesz dodać Verge (XVG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XVG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XVG na MEXC już teraz!

Historia ceny Verge (XVG) Analiza historii ceny XVG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XVG już teraz!

Prognoza ceny XVG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XVG? Nasza strona z prognozami cen XVG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XVG już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!