XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

NazwaXTZ

PozycjaNo.104

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.74%

Podaż w obiegu1,045,466,033.006009

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż1,065,589,919.207855

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2017-07-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.47 USDT

Historyczne maksimum9.175448161770554,2021-10-04

Najniższa cena0.314631309952,2018-12-07

Publiczny blockchainXTZ

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.