XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Oficjalna strona internetowa: https://xswap.link Biała księga: https://docs.xswap.link/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c

Tokenomika i analiza cenowa XSwap (XSWAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XSwap (XSWAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.88M Całkowita podaż: $ 345.36M Podaż w obiegu: $ 250.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.00M Historyczne maksimum: $ 0.25 Historyczne minimum: $ 0.031030340508901084 Aktualna cena: $ 0.03142

Tokenomika XSwap (XSWAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XSwap (XSWAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XSWAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XSWAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny XSwap (XSWAP) Analiza historii ceny XSWAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny XSWAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XSWAP? Nasza strona z prognozami cen XSWAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

