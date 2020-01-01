Tokenomika XSwap (XSWAP)

Odkryj kluczowe informacje o XSwap (XSWAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o XSwap (XSWAP)

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

Oficjalna strona internetowa:
https://xswap.link
Biała księga:
https://docs.xswap.link/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c

Tokenomika i analiza cenowa XSwap (XSWAP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XSwap (XSWAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 7.88M
Całkowita podaż:
$ 345.36M
Podaż w obiegu:
$ 250.87M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 11.00M
Historyczne maksimum:
$ 0.25
Historyczne minimum:
$ 0.031030340508901084
Aktualna cena:
$ 0.03142
Tokenomika XSwap (XSWAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki XSwap (XSWAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów XSWAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów XSWAP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszXSWAP tokenomikę, poznaj cenę tokena XSWAPna żywo!

Zastrzeżenie

