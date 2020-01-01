Tokenomika xSPECTAR (XSPECTAR) Odkryj kluczowe informacje o xSPECTAR (XSPECTAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages. Oficjalna strona internetowa: https://xspectar.com/ Biała księga: https://xspectar.com/whitepaper Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rh5jzTCdMRCVjQ7LT6zucjezC47KATkuvv

Tokenomika i analiza cenowa xSPECTAR (XSPECTAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla xSPECTAR (XSPECTAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 Aktualna cena: $ 0.0169 $ 0.0169 $ 0.0169 Dowiedz się więcej o cenie xSPECTAR (XSPECTAR)

Tokenomika xSPECTAR (XSPECTAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki xSPECTAR (XSPECTAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XSPECTAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XSPECTAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXSPECTAR tokenomikę, poznaj cenę tokena XSPECTARna żywo!

Jak kupić XSPECTAR Chcesz dodać xSPECTAR (XSPECTAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XSPECTAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XSPECTAR na MEXC już teraz!

Historia ceny xSPECTAR (XSPECTAR) Analiza historii ceny XSPECTAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XSPECTAR już teraz!

Prognoza ceny XSPECTAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XSPECTAR? Nasza strona z prognozami cen XSPECTAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XSPECTAR już teraz!

