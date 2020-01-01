Tokenomika XRPaynet (XRPAYNET) Odkryj kluczowe informacje o XRPaynet (XRPAYNET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XRPaynet (XRPAYNET) XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Oficjalna strona internetowa: https://xrpaynet.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA

Tokenomika i analiza cenowa XRPaynet (XRPAYNET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XRPaynet (XRPAYNET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 172.00K $ 172.00K $ 172.00K Całkowita podaż: $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Podaż w obiegu: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 918.96K $ 918.96K $ 918.96K Historyczne maksimum: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 Historyczne minimum: $ 0.00002159930267302 $ 0.00002159930267302 $ 0.00002159930267302 Aktualna cena: $ 0.00003064 $ 0.00003064 $ 0.00003064 Dowiedz się więcej o cenie XRPaynet (XRPAYNET)

Tokenomika XRPaynet (XRPAYNET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XRPaynet (XRPAYNET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XRPAYNET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XRPAYNET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXRPAYNET tokenomikę, poznaj cenę tokena XRPAYNETna żywo!

Historia ceny XRPaynet (XRPAYNET) Analiza historii ceny XRPAYNET pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XRPAYNET już teraz!

Prognoza ceny XRPAYNET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XRPAYNET? Nasza strona z prognozami cen XRPAYNET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XRPAYNET już teraz!

