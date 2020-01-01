Tokenomika XION (XION) Odkryj kluczowe informacje o XION (XION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction. Oficjalna strona internetowa: https://xion.burnt.com Biała księga: https://xion.burnt.com/whitepaper Block Explorer: https://explorer.burnt.com

Tokenomika i analiza cenowa XION (XION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XION (XION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.63M Całkowita podaż: $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 40.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 140.66M Historyczne maksimum: $ 10.014 Historyczne minimum: $ 0.5 Aktualna cena: $ 0.7033

Tokenomika XION (XION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XION (XION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXION tokenomikę, poznaj cenę tokena XIONna żywo!

