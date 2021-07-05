Tokenomika XEC (XEC) Odkryj kluczowe informacje o XEC (XEC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XEC (XEC) eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. Oficjalna strona internetowa: https://e.cash/ Biała księga: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Block Explorer: https://explorer.e.cash/

Tokenomika i analiza cenowa XEC (XEC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XEC (XEC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 351,67M $ 351,67M $ 351,67M Całkowita podaż: $ 19,92T $ 19,92T $ 19,92T Podaż w obiegu: $ 19,92T $ 19,92T $ 19,92T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 370,65M $ 370,65M $ 370,65M Historyczne maksimum: $ 0,00038744 $ 0,00038744 $ 0,00038744 Historyczne minimum: $ 0,000015996212103553 $ 0,000015996212103553 $ 0,000015996212103553 Aktualna cena: $ 0,00001765 $ 0,00001765 $ 0,00001765 Dowiedz się więcej o cenie XEC (XEC)

Tokenomika XEC (XEC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XEC (XEC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XEC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XEC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXEC tokenomikę, poznaj cenę tokena XECna żywo!

