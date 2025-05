XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

NazwaXEC

PozycjaNo.133

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu19,872,185,922,583

Maksymalna podaż21,000,000,000,000

Całkowita podaż19,872,185,922,583

Wskaźnik obrotu0.9462%

Data wydania2021-07-05 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.000592590659826054,2021-11-10

Najniższa cena0.000015996212103553,2025-04-07

Publiczny blockchainBCHA

Sektor

Media społecznościowe

