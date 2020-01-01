Tokenomika Chainge (XCHNG) Odkryj kluczowe informacje o Chainge (XCHNG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. Oficjalna strona internetowa: https://www.chainge.finance/ Biała księga: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Block Explorer: http://fsnex.com

Tokenomika i analiza cenowa Chainge (XCHNG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chainge (XCHNG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 829.58K $ 829.58K $ 829.58K Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Historyczne maksimum: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 Historyczne minimum: $ 0.001490421308145937 $ 0.001490421308145937 $ 0.001490421308145937 Aktualna cena: $ 0.00175 $ 0.00175 $ 0.00175 Dowiedz się więcej o cenie Chainge (XCHNG)

Tokenomika Chainge (XCHNG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chainge (XCHNG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XCHNG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XCHNG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXCHNG tokenomikę, poznaj cenę tokena XCHNGna żywo!

