Tokenomika Anita Max Wynn (WYNN) Odkryj kluczowe informacje o Anita Max Wynn (WYNN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Anita Max Wynn (WYNN) WYNN is a meme coin. WYNN is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://www.anitamaxwynn.biz Block Explorer: https://solscan.io/token/4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU Kup WYNN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Anita Max Wynn (WYNN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Anita Max Wynn (WYNN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 294.28K $ 294.28K $ 294.28K Historyczne maksimum: $ 0.12642 $ 0.12642 $ 0.12642 Historyczne minimum: $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 Aktualna cena: $ 0.0002943 $ 0.0002943 $ 0.0002943 Dowiedz się więcej o cenie Anita Max Wynn (WYNN)

Tokenomika Anita Max Wynn (WYNN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Anita Max Wynn (WYNN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WYNN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WYNN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWYNN tokenomikę, poznaj cenę tokena WYNNna żywo!

Jak kupić WYNN Chcesz dodać Anita Max Wynn (WYNN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WYNN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WYNN na MEXC już teraz!

Historia ceny Anita Max Wynn (WYNN) Analiza historii ceny WYNN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WYNN już teraz!

Prognoza ceny WYNN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WYNN? Nasza strona z prognozami cen WYNN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WYNN już teraz!

