Tokenomika Quilibrium (WQUIL) Odkryj kluczowe informacje o Quilibrium (WQUIL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Quilibrium (WQUIL) Decentralized MPC Platform as a Service. Oficjalna strona internetowa: https://quilibrium.com/ Biała księga: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8143182a775c54578c8b7b3ef77982498866945d Kup WQUIL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Quilibrium (WQUIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Quilibrium (WQUIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.31M Całkowita podaż: $ 902.29M Podaż w obiegu: $ 902.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.31M Historyczne maksimum: $ 0.1496 Historyczne minimum: $ 0.003548831856989878 Aktualna cena: $ 0.0347 Dowiedz się więcej o cenie Quilibrium (WQUIL)

Tokenomika Quilibrium (WQUIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Quilibrium (WQUIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WQUIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WQUIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWQUIL tokenomikę, poznaj cenę tokena WQUILna żywo!

Jak kupić WQUIL Chcesz dodać Quilibrium (WQUIL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WQUIL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WQUIL na MEXC już teraz!

Historia ceny Quilibrium (WQUIL) Analiza historii ceny WQUIL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WQUIL już teraz!

Prognoza ceny WQUIL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WQUIL? Nasza strona z prognozami cen WQUIL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WQUIL już teraz!

