Informacje o Landwolf (WOLF) Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Oficjalna strona internetowa: https://www.landwolfavax.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec Kup WOLF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Landwolf (WOLF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Landwolf (WOLF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Historyczne maksimum: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 Historyczne minimum: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 Aktualna cena: $ 0.000002094 $ 0.000002094 $ 0.000002094 Dowiedz się więcej o cenie Landwolf (WOLF)

Tokenomika Landwolf (WOLF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Landwolf (WOLF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOLF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOLF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOLF tokenomikę, poznaj cenę tokena WOLFna żywo!

Jak kupić WOLF Chcesz dodać Landwolf (WOLF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WOLF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WOLF na MEXC już teraz!

Historia ceny Landwolf (WOLF) Analiza historii ceny WOLF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WOLF już teraz!

Prognoza ceny WOLF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOLF? Nasza strona z prognozami cen WOLF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOLF już teraz!

