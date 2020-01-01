Tokenomika Welf (WELF) Odkryj kluczowe informacje o Welf (WELF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Welf (WELF) WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today's high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Oficjalna strona internetowa: https://www.welf.com/ Biała księga: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD

Tokenomika i analiza cenowa Welf (WELF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Welf (WELF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.10M $ 26.10M $ 26.10M Historyczne maksimum: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 Historyczne minimum: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Aktualna cena: $ 0.522 $ 0.522 $ 0.522 Dowiedz się więcej o cenie Welf (WELF)

Tokenomika Welf (WELF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Welf (WELF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WELF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WELF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWELF tokenomikę, poznaj cenę tokena WELFna żywo!

Jak kupić WELF Chcesz dodać Welf (WELF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WELF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WELF na MEXC już teraz!

Historia ceny Welf (WELF) Analiza historii ceny WELF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WELF już teraz!

Prognoza ceny WELF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WELF? Nasza strona z prognozami cen WELF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WELF już teraz!

