Tokenomika WeFi (WEFI) Odkryj kluczowe informacje o WeFi (WEFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o WeFi (WEFI) WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. Oficjalna strona internetowa: http://wefi.xyz Biała księga: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52 Kup WEFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WeFi (WEFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WeFi (WEFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 672.23K $ 672.23K $ 672.23K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 41.88M $ 41.88M $ 41.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Historyczne maksimum: $ 0.4733 $ 0.4733 $ 0.4733 Historyczne minimum: $ 0.01595753541560818 $ 0.01595753541560818 $ 0.01595753541560818 Aktualna cena: $ 0.01605 $ 0.01605 $ 0.01605 Dowiedz się więcej o cenie WeFi (WEFI)

Tokenomika WeFi (WEFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WeFi (WEFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWEFI tokenomikę, poznaj cenę tokena WEFIna żywo!

Jak kupić WEFI Chcesz dodać WeFi (WEFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WEFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WEFI na MEXC już teraz!

Historia ceny WeFi (WEFI) Analiza historii ceny WEFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WEFI już teraz!

Prognoza ceny WEFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEFI? Nasza strona z prognozami cen WEFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WEFI już teraz!

