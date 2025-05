WEFI

WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds.

NazwaWEFI

PozycjaNo.1885

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.03%

Podaż w obiegu41,883,332

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.43470577674019334,2023-05-18

Najniższa cena0.028442251390226075,2024-08-05

Publiczny blockchainMATIC

WprowadzenieWeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.