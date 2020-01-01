Tokenomika wrapped dog (WDOG) Odkryj kluczowe informacje o wrapped dog (WDOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o wrapped dog (WDOG) Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://wdog.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump Kup WDOG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa wrapped dog (WDOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla wrapped dog (WDOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 646.40K $ 646.40K $ 646.40K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 646.40K $ 646.40K $ 646.40K Historyczne maksimum: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 Historyczne minimum: $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 Aktualna cena: $ 0.0006464 $ 0.0006464 $ 0.0006464 Dowiedz się więcej o cenie wrapped dog (WDOG)

Tokenomika wrapped dog (WDOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki wrapped dog (WDOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WDOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WDOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena WDOGna żywo!

Jak kupić WDOG Chcesz dodać wrapped dog (WDOG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WDOG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WDOG na MEXC już teraz!

Historia ceny wrapped dog (WDOG) Analiza historii ceny WDOG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WDOG już teraz!

Prognoza ceny WDOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WDOG? Nasza strona z prognozami cen WDOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WDOG już teraz!

