Tokenomika WalletConnect (WCT) Odkryj kluczowe informacje o WalletConnect (WCT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o WalletConnect (WCT) Oficjalna strona internetowa: https://walletconnect.network/ Biała księga: https://whitepaper.walletconnect.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/WCTk5xWdn5SYg56twGj32sUF3W4WFQ48ogezLBuYTBY Kup WCT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WalletConnect (WCT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WalletConnect (WCT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.52M $ 50.52M $ 50.52M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 186.20M $ 186.20M $ 186.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 271.30M $ 271.30M $ 271.30M Historyczne maksimum: $ 1.3902 $ 1.3902 $ 1.3902 Historyczne minimum: $ 0.2714833270790956 $ 0.2714833270790956 $ 0.2714833270790956 Aktualna cena: $ 0.2713 $ 0.2713 $ 0.2713 Dowiedz się więcej o cenie WalletConnect (WCT)

Tokenomika WalletConnect (WCT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WalletConnect (WCT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WCT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WCT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWCT tokenomikę, poznaj cenę tokena WCTna żywo!

Jak kupić WCT Chcesz dodać WalletConnect (WCT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WCT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WCT na MEXC już teraz!

Historia ceny WalletConnect (WCT) Analiza historii ceny WCT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WCT już teraz!

Prognoza ceny WCT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WCT? Nasza strona z prognozami cen WCT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WCT już teraz!

