Tokenomika Wrapped BTC (WBTC) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped BTC (WBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Wrapped BTC (WBTC) Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://wbtc.network Biała księga: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh Kup WBTC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wrapped BTC (WBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped BTC (WBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.23B $ 14.23B $ 14.23B Całkowita podaż: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K Podaż w obiegu: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.23B $ 14.23B $ 14.23B Historyczne maksimum: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 Historyczne minimum: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Aktualna cena: $ 111,871.62 $ 111,871.62 $ 111,871.62 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped BTC (WBTC)

Tokenomika Wrapped BTC (WBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped BTC (WBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena WBTCna żywo!

Historia ceny Wrapped BTC (WBTC) Analiza historii ceny WBTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WBTC już teraz!

Prognoza ceny WBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WBTC? Nasza strona z prognozami cen WBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WBTC już teraz!

