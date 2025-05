WBTC

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

NazwaWBTC

PozycjaNo.9567

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)262,254.33%

Podaż w obiegu128,977.30528189

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż128,977.30528189

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum111556.69168366172,2025-05-22

Najniższa cena3330.11634888,2019-02-06

Publiczny blockchainETH

