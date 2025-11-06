GiełdaDEX+
Aktualna cena World3 to 0.05908 USD. Śledź aktualizacje cen WAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WAI

Informacje o cenie WAI

Czym jest WAI

Biała księga WAI

Oficjalna strona internetowa WAI

Tokenomika WAI

Prognoza cen WAI

Historia WAI

Przewodnik zakupowy WAI

Przelicznik WAI-fiat

Logo World3

Cena World3(WAI)

Aktualna cena 1 WAI do USD:

-0.08%1D
USD
World3 (WAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:50:51 (UTC+8)

Informacje o cenie World3 (WAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.56%

-0.08%

-2.45%

-2.45%

Aktualna cena World3 (WAI) wynosi $ 0.05908. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAI wahał się między $ 0.05858 a $ 0.0594, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAI zmieniły się o +0.56% w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o -2.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o World3 (WAI)

$ 55.07K
$ 55.07K$ 55.07K

$ 59.08M
$ 59.08M$ 59.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa World3 wynosi --, przy $ 55.07K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.08M.

Historia ceny World3 (WAI) – USD

Śledź zmiany ceny World3 dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000472-0.08%
30 Dni$ +0.00583+10.94%
60 dni$ +0.01003+20.44%
90 dni$ +0.04908+490.80%
Dzisiejsza zmiana ceny World3

DziśWAI odnotował zmianę $ -0.0000472 (-0.08%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny World3

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.00583 (+10.94%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny World3

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę WAI o $ +0.01003(+20.44%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny World3

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.04908 (+490.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe World3 (WAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen World3.

Co to jest World3 (WAI)

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w World3. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu WAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące World3 na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno World3 będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny World3 (w USD)

Jaka będzie wartość World3 (WAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w World3 (WAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla World3.

Sprawdź teraz prognozę ceny World3!

Tokenomika World3 (WAI)

Zrozumienie tokenomiki World3 (WAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WAIjuż teraz!

Jak kupić World3 (WAI)

Szukasz jak kupić World3? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić World3 na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

WAI na lokalne waluty

1 World3(WAI) do VND
1,554.6902
1 World3(WAI) do AUD
A$0.0903924
1 World3(WAI) do GBP
0.0449008
1 World3(WAI) do EUR
0.0508088
1 World3(WAI) do USD
$0.05908
1 World3(WAI) do MYR
RM0.2469544
1 World3(WAI) do TRY
2.487268
1 World3(WAI) do JPY
¥9.03924
1 World3(WAI) do ARS
ARS$85.7469396
1 World3(WAI) do RUB
4.8055672
1 World3(WAI) do INR
5.2362604
1 World3(WAI) do IDR
Rp984.6662728
1 World3(WAI) do PHP
3.476858
1 World3(WAI) do EGP
￡E.2.8009828
1 World3(WAI) do BRL
R$0.3166688
1 World3(WAI) do CAD
C$0.0833028
1 World3(WAI) do BDT
7.1994888
1 World3(WAI) do NGN
85.25244
1 World3(WAI) do COP
$227.230542
1 World3(WAI) do ZAR
R.1.0274012
1 World3(WAI) do UAH
2.4849048
1 World3(WAI) do TZS
T.Sh.145.15956
1 World3(WAI) do VES
Bs13.17484
1 World3(WAI) do CLP
$55.77152
1 World3(WAI) do PKR
Rs16.6983712
1 World3(WAI) do KZT
31.0294068
1 World3(WAI) do THB
฿1.917146
1 World3(WAI) do TWD
NT$1.8279352
1 World3(WAI) do AED
د.إ0.2168236
1 World3(WAI) do CHF
Fr0.047264
1 World3(WAI) do HKD
HK$0.4590516
1 World3(WAI) do AMD
֏22.601054
1 World3(WAI) do MAD
.د.م0.5500348
1 World3(WAI) do MXN
$1.098888
1 World3(WAI) do SAR
ريال0.22155
1 World3(WAI) do ETB
Br9.0581456
1 World3(WAI) do KES
KSh7.6354992
1 World3(WAI) do JOD
د.أ0.04188772
1 World3(WAI) do PLN
0.2180052
1 World3(WAI) do RON
лв0.2605428
1 World3(WAI) do SEK
kr0.564214
1 World3(WAI) do BGN
лв0.100436
1 World3(WAI) do HUF
Ft19.8650592
1 World3(WAI) do CZK
1.2513144
1 World3(WAI) do KWD
د.ك0.01813756
1 World3(WAI) do ILS
0.19201
1 World3(WAI) do BOB
Bs0.407652
1 World3(WAI) do AZN
0.100436
1 World3(WAI) do TJS
SM0.54649
1 World3(WAI) do GEL
0.1601068
1 World3(WAI) do AOA
Kz54.10251
1 World3(WAI) do BHD
.د.ب0.02221408
1 World3(WAI) do BMD
$0.05908
1 World3(WAI) do DKK
kr0.3828384
1 World3(WAI) do HNL
L1.5573488
1 World3(WAI) do MUR
2.7188616
1 World3(WAI) do NAD
$1.027992
1 World3(WAI) do NOK
kr0.602616
1 World3(WAI) do NZD
$0.1039808
1 World3(WAI) do PAB
B/.0.05908
1 World3(WAI) do PGK
K0.25109
1 World3(WAI) do QAR
ر.ق0.2150512
1 World3(WAI) do RSD
дин.6.0190704
1 World3(WAI) do UZS
soʻm703.3332208
1 World3(WAI) do ALL
L4.9650832
1 World3(WAI) do ANG
ƒ0.1057532
1 World3(WAI) do AWG
ƒ0.106344
1 World3(WAI) do BBD
$0.11816
1 World3(WAI) do BAM
KM0.100436
1 World3(WAI) do BIF
Fr174.22692
1 World3(WAI) do BND
$0.076804
1 World3(WAI) do BSD
$0.05908
1 World3(WAI) do JMD
$9.508926
1 World3(WAI) do KHR
237.2688248
1 World3(WAI) do KMF
Fr25.16808
1 World3(WAI) do LAK
1,284.3478004
1 World3(WAI) do LKR
රු17.9951772
1 World3(WAI) do MDL
L1.007314
1 World3(WAI) do MGA
Ar266.12586
1 World3(WAI) do MOP
P0.47264
1 World3(WAI) do MVR
0.909832
1 World3(WAI) do MWK
MK102.5693788
1 World3(WAI) do MZN
MT3.778166
1 World3(WAI) do NPR
रु8.3858152
1 World3(WAI) do PYG
418.99536
1 World3(WAI) do RWF
Fr85.84324
1 World3(WAI) do SBD
$0.4856376
1 World3(WAI) do SCR
0.8099868
1 World3(WAI) do SRD
$2.277534
1 World3(WAI) do SVC
$0.5163592
1 World3(WAI) do SZL
L1.0315368
1 World3(WAI) do TMT
m0.20678
1 World3(WAI) do TND
د.ت0.17505404
1 World3(WAI) do TTD
$0.3999716
1 World3(WAI) do UGX
Sh206.54368
1 World3(WAI) do XAF
Fr33.6756
1 World3(WAI) do XCD
$0.159516
1 World3(WAI) do XOF
Fr33.6756
1 World3(WAI) do XPF
Fr6.08524
1 World3(WAI) do BWP
P0.7969892
1 World3(WAI) do BZD
$0.1187508
1 World3(WAI) do CVE
$5.6781788
1 World3(WAI) do DJF
Fr10.45716
1 World3(WAI) do DOP
$3.7917544
1 World3(WAI) do DZD
د.ج7.7258916
1 World3(WAI) do FJD
$0.1347024
1 World3(WAI) do GNF
Fr513.7006
1 World3(WAI) do GTQ
Q0.4525528
1 World3(WAI) do GYD
$12.3571728
1 World3(WAI) do ISK
kr7.50316

Zasoby World3

Aby lepiej zrozumieć World3, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa World3
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące World3

Jaka jest dziś wartość World3 (WAI)?
Aktualna cena WAI w USD wynosi 0.05908USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WAI do USD?
Aktualna cena WAI w USD wynosi $ 0.05908. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa World3?
Kapitalizacja rynkowa dla WAI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WAI w obiegu?
W obiegu WAI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WAI?
WAI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WAI?
WAI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu WAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WAI wynosi $ 55.07K USD.
Czy w tym roku WAI pójdzie wyżej?
WAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe World3 (WAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

