Aktualna cena Lombard to 0.7094 USD. Śledź aktualizacje cen BARD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BARD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BARD

Informacje o cenie BARD

Czym jest BARD

Biała księga BARD

Oficjalna strona internetowa BARD

Tokenomika BARD

Prognoza cen BARD

Historia BARD

Przewodnik zakupowy BARD

Przelicznik BARD-fiat

BARD na spot

USDT-M Futures BARD

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Lombard

Cena Lombard(BARD)

Aktualna cena 1 BARD do USD:

$0.7112
$0.7112$0.7112
+0.15%1D
USD
Lombard (BARD) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Lombard (BARD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.6685
$ 0.6685$ 0.6685
Minimum 24h
$ 0.7484
$ 0.7484$ 0.7484
Maksimum 24h

$ 0.6685
$ 0.6685$ 0.6685

$ 0.7484
$ 0.7484$ 0.7484

--
----

--
----

-3.75%

+0.15%

+9.84%

+9.84%

Aktualna cena Lombard (BARD) wynosi $ 0.7094. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BARD wahał się między $ 0.6685 a $ 0.7484, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BARD w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BARD zmieniły się o -3.75% w ciągu ostatniej godziny, o +0.15% w ciągu 24 godzin i o +9.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lombard (BARD)

--
----

$ 444.38K
$ 444.38K$ 444.38K

$ 709.40M
$ 709.40M$ 709.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Lombard wynosi --, przy $ 444.38K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BARD w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 709.40M.

Historia ceny Lombard (BARD) – USD

Śledź zmiany ceny Lombard dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.001065+0.15%
30 Dni$ -0.1391-16.40%
60 dni$ +0.5894+491.16%
90 dni$ +0.5894+491.16%
Dzisiejsza zmiana ceny Lombard

DziśBARD odnotował zmianę $ +0.001065 (+0.15%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Lombard

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.1391 (-16.40%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Lombard

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BARD o $ +0.5894(+491.16%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Lombard

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.5894 (+491.16%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Lombard (BARD)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Lombard.

Co to jest Lombard (BARD)

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Lombard. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BARD, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Lombard na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Lombard będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Lombard (w USD)

Jaka będzie wartość Lombard (BARD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lombard (BARD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lombard.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lombard!

Tokenomika Lombard (BARD)

Zrozumienie tokenomiki Lombard (BARD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BARDjuż teraz!

Jak kupić Lombard (BARD)

Szukasz jak kupić Lombard? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Lombard na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BARD na lokalne waluty

Zasoby Lombard

Aby lepiej zrozumieć Lombard, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Lombard
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Lombard

Jaka jest dziś wartość Lombard (BARD)?
Aktualna cena BARD w USD wynosi 0.7094USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BARD do USD?
Aktualna cena BARD w USD wynosi $ 0.7094. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lombard?
Kapitalizacja rynkowa dla BARD wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BARD w obiegu?
W obiegu BARD znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BARD?
BARD osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BARD?
BARD zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BARD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BARD wynosi $ 444.38K USD.
Czy w tym roku BARD pójdzie wyżej?
BARD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BARD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

